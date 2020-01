Anamaria Prodan i s-a alăturat lui Abi Talent în scandalul cu Alex Velea! Mesajul tranșant transmis de celebra impresară

15:30

Marius Alin Alecu, cunoscut drept "Bebino", a pățit-o rău, în plină stradă! A căzut victimă Clanului Țiganilor. Potrivit libertatea.ro, liderul Clanului Sportivilor are mai multe degete amputate, toracele tăiat și tendoanele de la mâini secționate. A fost transportat de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon din București, unde este internat sub pază. Cel care l-ar fi […]