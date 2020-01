Campionatul de Handbal Masculin continuă! Azi are loc derby-ul dintre Spania și Germania! Vezi rezultatele de ieri!

18:10

Informație-bomă din dosarul Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a făcut afirmații șocante la ieșirea de la sediul DIICOT, unde Gheorghe Dincă a fost dus din nou vineri. Gheorghe Dincă a fost încătușat pe 25 iulie 2019, după aproape 20 de ore de la apelul Alexandrei Măceșanu la 112 în urma căruia a cerut să îi fie […]