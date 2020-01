Creatura bizară, fără ochi şi urechi, care trăieşte îngropată în nisip. FOTO

13:00

„Condoleanţele mele sincere Familiei Regale şi poporului Sultanatului Oman la moartea Majestăţii Sale Sultanul Qaboos bin Said al-Said, a cărui conducere a adus prosperitate poporului său şi care a făcut eforturi pentru pacea şi stabilitatea din regiune”, a transmis Klaus Iohannis, sâmbătă, pe Twitter. Sultanul Omanului, Qaboos bin Said al Said a decedat vineri seara, la vârsta de 79 de ani, a informat televiziunea de stat din această ţară, potrivit Reuters şi Al Jazeera. Regretatul sultan Qaboo...