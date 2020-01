Cât de mari au crescut copiii lui Andi Moisescu și ai Oliviei Steer

20:30

Primarul din Orșova, județul Mehedinți, vrea să renunțe la Polița Locală, considerând că polițiștii locali sunt ineficienți și costisitori: „Am cheltuieli de la bugetul local, cu Poliția Locală, care ajung la 6 miliarde lei vechi. O cheltuială cât se poate de enormă pentru o muncă de nimic". Marius Stoica, primarul Orșovei, e nemulțumit că polițiștii […]