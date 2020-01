Informații noi în cazul Caracal! Ce scria pe biletul pe care Gheorghe Dincă l-a înghiţit după 3 luni petrecute în pușcărie

21:40

Loredana Groza, ipostază de infarct pe Instagram! Artista s-a fotografiat cu posteriorul la vedere. La 49 de ani, Loredana Groza arată într-un mare fel! Ce-i drept, artista trage din greu la sală pentru a avea un trup fără cusur. Conștientă, de altfel, de atuurile sale, îndrăgita cântăreață nu ezită să se pozeze în ipostaze năucitoare. […] The post Loredana Groza, ipostază de infarct pe Instagram! Artista s-a fotografiat cu posteriorul la vedere appeared first on Cancan.ro.