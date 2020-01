Taco Bell angajează manageri cu salarii de 100.000 de dolari. Proprietarii americani încep să ia decizii disperate pe fondul unei rate mici a şomajului şi a lipsa forţei de muncă din sectorul r

13:30

Lady Gaga, câştigătoare timp de 9 ani a premiilor Grammy, a dat faliment şi a avut o datorie de 3 milioane de dolari după turneul The Monster Ball, scrie CNBC. În 2019 Lady Gaga a câştigat trei Grammy, două pentru „Shallow” şi una pentru „Joanne”, ambele piese din drama muzicală „A Star Is Born”. Cântăreaţa şi actriţa în vârstă de 32 de ani, al cărui nume real este Stefani Germanotta, a câştigat, de asemenea, un Oscar pentru cea mai bună melodie originală şi a fost nominalizat pentru titlul de c...