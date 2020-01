Cum arată nepoata lui Nicolae Ceaușescu? Este studentă la Arhitectură și are planuri mari

22:10

Șeful Postului de Poliție din Cireșu, județul Brăila, a fost prins băut la volan, vineri seara, pe o stradă din oraș, iar în momentul în care a fost oprit de o patrula de la Poliția Rutieră, inițial, bărbatul de 33 de ani a încercat să fugă, apoi a fost oprit și pus să sufle în […]