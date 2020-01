Cine va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, după ce Ludovic Orban a anunțat că nu va candida

11:10

HOROSCOP. Uranus, coordonatorul Varsatorului si al noii ere a Varsatorului, stationeaza direct exact dupa ce a avut loc eclipsa de Luna plina in Rac. Uranus iese astfel din stationarea retrograda in care a fost din 11 august 2019 si este ultima planeta ce revine direct, incheind astfel seria retrogradelor anului 2019. Pana pe 17 februarie, toate planetele sunt in miscare directa, deci toate motoarele sunt turate la maxim spre viitor. Uranus este prin excelenta planeta viitorului. Schimbarea sa de directie trezeste un focus profund intensificat pentru libertate.