Economia SUA a creat 145.000 de noi locuri de muncă în decembrie

„Cred că sunt ultima persoană care să aibă opinie în ceea ce priveşte candidaţii celorlalte partide, dar pot să observ că în declaraţiile publice, în postările de pe reţelele de socializare, cei care se referă la Primăria Capitalei şi la mine sub nicio formă nu aduc în discuţie un proiect în ce priveşte traficul, poluarea, educaţia. Tot ce se afirmă sunt fraze de genul: s-o batem pe Firea, s-o invingem pe Firea, să o alungăm pe Firea, să îi dăm cu ceva în cap lui Firea, eventual să o exterminam...