EXCLUSIV Transferuri pe axa Liga 1 - Ungaria: Andreas Calcan și Yasin Hamed, doriți de Ujpest, respectiv Debrecen

12:50

Andrei Miron (25 de ani, fundaș central), fotbalistul recent transferat de FCSB de la FC Botoșani, a declarat că nu a luat legătura cu Bogdan Vintilă (47 de ani), antrenorul roș-albaștrilor.„Obiectivul meu este să intru şi să prind un loc în echipă. Nu, nu am vorbit până acum cu Bogdan Vintilă. Doar am semnat contractul. Nu ştiu cine m-a dorit la FCSB. Probabil oamenii de acolo: antrenorul, Gigi, Meme.Am vorbit cu câţiva băieţi de la FCSB, am mulţi prieteni. ...