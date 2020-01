MFE: Comisia Europeană nu a transmis nicio scrisoare de suspendare a autostrăzii Sibiu-Piteşti, ci a cerut informaţii suplimentare; proiectul este în desfăşurare

15:00

Monseniorul Aurel Percă, numit de Papa Francisc în oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, a fost înscăunat, sâmbătă, în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate în Catedrala "Sf. Iosif" din Capitală.Prin această celebrare ÎPS Aurel Percă a luat în primire canonică Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, pe care o va conduce ca arhiepiscop mitropolit, de la monseniorul Ioan Robu. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO"Poate acum vă aşteptaţi să expun planul pastoral pentru viitoarea mea slujire de păstor al Arhidiecezei de Bucureşti. Nu este momentul de programe şi de planuri pastorale. Doresc să mă introduc treptat în viaţa Arhidiecezei, să îmi cunosc turma punându-mă în ascultarea frumoasei tradiţii a bisericii locale de care astăzi pot spune că este turma pe care mi-o încredinţează Domnul spre a o păstori. (...) Sunt conştient de greutăţile pe care teritoriul vast al Arhidiecezei le ridică. Împărtăşesc preocupările multor preoţi părinţi care percep schimbările timpului şi schimbările sociale, economice şi politice amplificate de progresele (...) în domeniul comunicaţiilor. Auzim deseori vorbindu-se că suntem în perioadă de tranziţie şi nu este uşor să întrevedem o soluţie de ieşire, dar în materie de trăire a credinţei nu există perioade de tranziţie, avem un drum bine precizat de Evanghelie şi de Bunul Păstor care ne indică traiectoria. De aceea inima mea este plină de speranţă că prin ajutorul lui Dumnezeu putem schimba multe lucruri în bine", a spus ÎPS Aurel Percă. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOLa eveniment au participat câteva mii de credincioşi şi peste 200 de preoţi, doi cardinali, 24 de episcopi catolici, autorităţi civile şi politice, între care premierul Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, Aurel Vainer - preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, reprezentanţi ai ambasadelor şi cavaleri ai Ordinului de Malta."Am ţinut să fiu prezent la această slujbă care marchează cedarea diecezei către un nou păstor, după o activitate de 36 de ani a Preasfinţiei Sale domnul Robu. E un moment important în viaţa diecezei şi am ţinut să fiu prezent pentru a marca respectul meu faţă de toţi credincioşii şi toţi preoţii romano-catolici", a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul ceremoniei.El a afirmat că nu a discutat cu preşedintele Camerei despre politică."În biserică lucrurile politice nu au loc", a subliniat Ludovic Orban. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOZeci de credincioşi au putut urmări evenimentul şi pe un ecran uriaş amplasat în faţa Catedralei "Sf. Iosif". Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOPapa Francisc a acceptat pe 21 noiembrie 2019 renunţarea monseniorului Ioan Robu la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti şi l-a numit la conducerea Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti pe monseniorul Aurel Percă, până atunci episcop auxiliar în Dieceza de Iaşi. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOMonseniorul Ioan Robu, căruia Papa Francisc i-a acceptat renunţarea la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti după ce a ajuns la vârsta canonică de 75 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit.Noul arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, monseniorul Aurel Percă, are 68 de ani şi s-a născut la Săbăoani, în judeţul Neamţ. Este preot din 1979 şi a fost consacrat episcop în 1999, în noua Catedrală romano-catolică din Iaşi, monseniorul Ioan Robu fiind unul dintre episcopii consacratori. Deviza sa episcopală este "In caritate radicati et fundati! - "Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire", fiind luată din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni (3,17). AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citiţi şi: * Înscăunarea noului arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, Aurel Percă (fişă biografică) * Monseniorul Aurel Percă va fi înscăunat sâmbătă ca arhiepiscop mitropolit de Bucureşti; ceremonia - la Catedrala ''Sf. Iosif''