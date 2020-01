Maramureş: Un câine, împuşcat în faţa unui copil de 6 ani, aflat în stare de şoc

19:10

Într-un miting de campanie, susţinut joi în Toledo (Ohio), Preşedintele Statelor Unite le-a adresat susţinătorilor întrebarea secolului: „Who do you like better, Trump or Abraham Lincoln?” (Cine vă place mai mult, Trump sau Abraham Lincoln?). Slavă Domnului, nu toţi au scandat Trump. Întrebarea liderului de la Casa Albă nu e însă originală. A apărut într-un sondaj de opinie al Republicanilor, la începutul lunii decembrie. (Cum s-a ajuns să fie formulată întrebarea, e o poveste lungă despre stupi...