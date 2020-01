Am aflat ce decizie a luat instanța în procesul ex-iubitului Biancăi Drăgușanu!

11:20

De departe, cel mai așteptat meci al rundei cu numărul XXI din Premier League, se va disputa astăzi la Londra, de la ora 19:30 între Tottenham și Liverpool. Biletul Zilei » Țintim „verdele” cu derby-urile din Serie A și Premier League! „Cormoranii” sun favoriți în acest meci, trupa lui Jurgen Klopp a câștigat în fața […] The post Tottenham- Liverpool, „șocul” rundei în Premier League » Programul complet al etapei și clasamentul sunt aici! appeared first on Cancan.ro.