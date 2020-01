Volei feminin: Favoritele au câştigat clar în etapa a 12-a a Diviziei A1

20:00

Rod Taylor s-a născut, la 11 ianuarie 1930, în Lidcombe, o suburbie a oraşului Sydney. A fost singurul copil al lui William Sturt Taylor, un antreprenor şi proiectant de construcţii din oţel şi al soţiei acestuia, Mona Taylor (născută Thompson), o scriitoare a peste o sută de povestiri scurte şi cărţi pentru copii.A studiat la "East Sydney Technical College" şi la "Fine Arts College". A devenit interesat de actorie după ce l-a văzut pe actorul Laurence Olivier jucând în "Richard III". A urmat o scurtă carieră de pictor înainte de a se decide pentru actorie.Întruchipare a eroului tipic masculin al epocii de aur hollywoodiene, Rod Taylor a jucat şi în "Giant" (1956), alături de Elisabeth Taylor şi James Dean. A apărut în "The Catered Affair" (1956) alături de Bette Davis, un film apreciat de public şi critici. Unul dintre rolurile sale cel mai cunoscute este şi interpretarea inventatorului George (Herbert George Wells), în pelicula "The Time Machine" (1960), a lui George Pal.În memoria cinefililor a rămas şi pentru rolul Mitch Brenner în thrillerul lui Alfred Hitchcock, "The Birds" (1963), rolul îndrăgostitului din interes Mike Mitchell având-o ca parteneră pe actriţa Jane Fonda în "Sunday in New York" (1963), rol principal din "The Train Robbers" (1973), unde a jucat alături de John Wayne şi Ann-Margret, potrivit imdb.com.La începutul anilor '70 a salvat "Australian Opera" făcând o donaţie de 250.000 de dolari.A devenit cetăţean american în 1982.A jucat în numeroase filme occidentale în anii 1960 şi 1970. A interpretat rolul principal în mai multe seriale TV, inclusiv în "Bearcats!" (1971), "The Oregon Trail" (1976), "Masquerade" (1983), "Outlaws" (1986), "Falcon Crest" (1988), "Walker, Texas Ranger" (1996). De-a lungul carierei sale de peste 60 de ani a împrumutat vocea sa şi pentru unul dintre cele mai apreciate filme de desene animate americane, "101 dalmaţieni' (1961), jucând de asemenea şi în producţii pentru micul ecran "Dateline: San Francisco" (1962), "Family Flight" (1972), "A Matter of Wife... and Death" (1975), "Cry of the Innocent" (1980), "Jacqueline Bouvier Kennedy" (1981), "Charles & Diana: A Royal Love Story" (1982), "Palomino" (1991), "Grass Roots" (1992).În ultima sa apariţie cinematografică l-a interpretat pe Winston Churchill în "Inglorious Basterds" (2009), al regizorului Quentin Tarantino. Este unul dintre cei doi actori care joacă în filme, regizate de Alfred Hitchcock şi Quentin Tarantino, Bruce Dern este celălalt actor. A jucat în trei filme care au fost nominalizate pentru cel mai bun film la Oscar: "Giant" (1956), "Separate Tables" (1958) şi "Inglourious Basterds" (2009).Rod Taylor a murit, la Los Angeles, la 7 ianuarie 2015, cu doar patru zile înainte de a împlini 85 de ani, în urma unui infarct miocardic. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Liviu Tatu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Captură YouTube