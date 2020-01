Sora deținutului mort rupe tăcerea! Acuză anchetatorii că îi protejează pe adevărații criminali

11:50

Deea și Dinu Maxer formeză unul dintre cele mai solide cupluri din show-bizul românesc. Anul trecut familia lor s-a mărit cu încă un membru, însă bucuria nașterii a fost umbrită de unele evenimente neplăcute. Deea Maxer a avut parte de complicații la naștere, care i-au pus în pericol viața.