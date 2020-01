Malta: Avocatul Robert Abela va fi viitorul prim-ministru

21:10

Premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre o candidatură a sa la Primăria Capitalei."E o minciună gogonată. Nu are legătură cu discuţia dintre noi. Eu am prezentat public discuţiile dintre noi şi chiar mă deranjează că două site-uri de ştiri, deşi toată lumea mă cunoaşte că sunt un om deschis, care răspunde la telefon, care pun la dispoziţia mass-media şi a publicului, au născocit o asemenea minciună, o asemenea invenţie fără măcar să îmi ceară punctul de vedere, să mă întrebe dacă este adevărat. Nu am discutat acest subiect. (...) Pur şi simplu este o scorneală", a declarat Orban, după ce a participat la liturghia solemnă de înscăunare ca arhiepiscop mitropolit de Bucureşti a monseniorului Aurel Percă, desfăşurată la Catedrala "Sf. Iosif" din Capitală.El a precizat că nu se teme că nu ar mai fi desemnat premier de către şeful statului."Cum să mă tem? Între preşedintele României şi mine este o relaţie extrem de veche, un parteneriat solid, bazat pe servirea comună a binelui public şi a intereselor României. Nu am nici cea mai mică emoţie. Şi în privinţa aceasta sunt tot speculaţii care se fac fără niciun fel de fundament", a afirmat premierul.Orban a amintit că în privinţa candidatului PNL la funcţia de premier există o decizie a conducerii liberalilor."Eu sunt prim-ministru şi candidat de prim-ministru", a adăugat el.Ludovic Orban a menţionat că în privinţa desemnării candidatului PNL la Primăria Capitalei aceasta se va face în baza unei cercetări sociologice ample în Bucureşti prin testarea potenţialilor candidaţi ai partidului."Va fi desemnat acel candidat care are cea mai mare şansă să câştige alegerile", a subliniat el.Cu privire la modalitatea de adoptare a legii privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, şeful Guvernului a spus că va fi luată o decizie."La Camera Deputaţilor, dacă toţi partenerii care au participat la discuţiile pe care le-am avut se ţin de cuvânt şi îşi mobilizează deputaţii, avem şanse foarte mari să adoptăm alegerea primarilor în două tururi", a subliniat Ludovic Orban. AGERPRES/(A, AS - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)