Drama lui Taylor Townsend: „La doi ani, au spus că sunt grasă, de neantrenat. Am devenit profesionistă şi mama mă fura“

Taylor Townsend, jucătoarea americană care a uimit tenisul mondial în 2019 învingând-o pe Simona Halep în turul doi la US Open cu 106 atacuri la fileu, a făcut mărturisiri cutremurătoare în episodul cu numărul 100 al blogului "Behind the Raquet".

