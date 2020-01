Tragedia din Spitalul Piatra Neamţ | Bărbatul care şi-a omorât soţia a fost arestat preventiv

22:30

Protestatarii s-au adunat în mai multe zone din Teheran, scandând "Moarte mincinoşilor" şi cerând demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. More footage of today 11.01.19 protests in Iran. • Footage: Outside Amirkabir university, Tehran: Sound of gunshots can be heard. People chanting: “Our leader is a murderer; his regime is illegitimate”.#IranProtests#Massacre_PS752 pic.twitter.com/eRZ0zyXpDl — Iran Momentum (@IranMomentum) January 11, 2020 Videoclipurile postate pe reţelele de soc...