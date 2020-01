Spectacol anunțat pe „Parc des Princes” în derby-ul PSG-Monaco » Rezultatele etapei a XX-a din Ligue 1 și clasamentul sunt aici!

13:30

Anda Adam a anunțat recent că o să facă o intervenție estetică la nivelul feței. Cântăreața își dorea de mult timp să își opereze nasul, din cauza unei deviații de sept, ce îi dădea bătăi de cap. Citește și: Polițiștii au oprit-o în trafic pe Anda Adam! Motivul… Artista a postat pe contul ei de Instagram […] The post Anda Adam, intervenție estetică. Și-a operat nasul appeared first on Cancan.ro.