O vedetă de la Antena 3, vis premonitoriu despre moartea nepoatei sale: “Sora mea a născut-o şi copilul a decedat imediat”

16:20

Specialiștii au ajuns la concluzia că dorința sexuală a femeilor este o consecință a unor stimuli și că ea nu poate apărea spontan. Așadar femeile nu pot avea chef de sex din senin, pentru a ajunge acolo există un drum, o cale de urmat. Ele răspund la stimuli cu tentă sexuală și au nevoie de […] The post Motivele pentru care femeile refuză să fac sex. Bărbații trebuie să învețe din asta appeared first on Cancan.ro.