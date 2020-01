Tenis: Sorana Cîrstea, calificată pe tabloul principal la Hobart (WTA)

10:00

Preşedintele Federaţiei Române de Polo (FRP), Călin Găvruş, a declarat, pentru AGERPRES, că obiectivul echipei naţionale masculine de polo pe apă a României la Campionatele Europene, programate la Budapesta în perioada 12-26 ianuarie, este clasarea în primele 12 locuri, lucru care i-ar asigura participarea la turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo."În funcţie de clasarea la Campionatul European de la Budapesta vom participa sau nu la turneul preolimpic de la Rotterdam, cel care îţi poate aduce prezenţa la Tokyo. Pentru că dacă vom fi în Olanda vom avea o mică şansă să prindem un loc la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cele 12 locuri la Europene asigură direct calificarea la Jocurile Olimpice dacă eşti între primele... iar dacă eşti mai spre locul 12 atunci îţi asigură prezenţa la turneul preolimpic. Deci contează foarte mult rezultatele de la Budapesta. Obiectivul naţionalei României este să încheie Campionatul European în primele 12 locuri", a spus Găvruş."Aşteptările sunt mari în primul rând în privinţa viitorului echipei naţionale masculină, ca actuală componenţă. Asta pentru că e poate ultima perioadă în care pot avea un cuvânt de spus componenţii generaţiei de aur, să îi spun aşa, de după Revoluţie, şi aici mă refer la căpitanul Cosmin Radu, Tiberiu Negrean şi Alexandru Ghiban... cei care ne-au adus atâtea bucurii. Alături de ei am început să îi ridicăm în valoare pe cei din noua generaţie, toţi tinerii care sperăm noi că de acum începând vor prinde două cicluri olimpice. De aceea e foarte important acest Campionat European pentru că aici se va vedea cât de bine joacă cei tineri cu reprezentanţii generaţiei mai experimentate. Pentru că vom vedea la echipă naţională un mix între experienţă şi noul val", a explicat el.Preşedintele este de părere că România face parte din cea mai grea grupă de la CE 2020, alături de Serbia, Rusia şi Olanda."Grupa noastră este foarte, foarte dificilă, poate cea mai dificilă dintre toate. Este foarte important primul meci, cel cu Olanda, ţară care a obţinut şi organizarea turneului preolimpic din martie. Noi am pierdut ultimele meciuri oficiale disputate cu Olanda şi cu Rusia... însă în vara anului trecut am avut un semnal bun din partea echipei conduse acum de Athanasios Kechagias, noul selecţioner al României. Am fost în Olanda şi am disputat acolo două meciuri cu reprezentativa lor... iar unul dintre meciuri l-am câştigat, lucru care nu se mai întâmplase de ceva vreme. Deci am arătat că avem potenţial. Să sperăm că naţionala va putea repeta acea victorie, chiar dacă atunci a fost un meci amical", a afirmat oficialul FRP."Despre Serbia ce putem spune, este campioana olimpică, dar vom încerca totul. Rusia este o formaţie mai rodată decât noi. Ei au început întinerirea echipei mai devreme decât noi şi acest lucru se vede. Deci e o echipă mai matură decât a noastră, dar noi cu siguranţă vom încerca surpriza. Însă vreau să le luăm pe rând, mai întâi ne interesează meciul cu Olanda, acesta este cel mai important. Dacă am avea o victorie cu Olanda am avea o deschidere foarte bună... ar fi fantastic şi ca moral, şi ca atmosferă şi aşa mai departe", a adăugat preşedintele.Călin Găvruş a menţionat că prima reprezentativă a avut o perioadă foarte bună de pregătire, începută la Focşani şi continuată la Bucureşti, în Georgia şi apoi în Slovacia."Echipa naţională a avut pregătirea împărţită pe etape, mai întâi a fost o perioadă la Focşani, din noiembrie până în decembrie. Apoi s-a efectuat o pregătire la bazinul Dinamo, pentru ca ulterior să meargă în Georgia unde a participat la un turneu. Iar în primele zile ale acestui an naţionala a fost în Slovacia unde a disputat meciuri de pregătire cu naţionala de acolo. Slovacia şi Georgia sunt în creştere mare de valoare, amândouă au avut victorii cu Franţa şi Germania, iar asta spune multe", a precizat Găvruş.Lotul de 13 jucători al României pentru CE de la Budapesta este următorul: Marius Ţic, Şerban Abrudan - portari, Tiberiu Negrean, Cosmin Radu, Alexandru Ghiban, Andrei Prioteasa, Robert Gergelyfi, Nicolae Oanţă, Tudor Fulea, Victor Antipa, Levente Vancsik, Vlad Georgescu şi Mihnea Gheorghe.Echipa naţională de polo masculin a României participă la Campionatul European care se va desfăşura în perioada 12-26 ianuarie în bazinul Duna Arena din Budapesta. Prima reprezentativă face parte din Grupa B şi va disputa meciuri cu Olanda (14 ianuarie), Serbia (16 ianuarie) şi Rusia (18 ianuarie).La ultima ediţie a Campionatului European, desfăşurată în 2018 la Barcelona, selecţionata României s-a clasat pe locul 11.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)