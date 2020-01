Prima rundă a grupelor de la C.E. de Handbal s-a încheiat. Vezi rezultatele, alături de programul de duminică!

16:30

În această seară vor avea loc 7 confruntări din NBA, din Texas până în Portland! Primul duel al nopții va avea loc începând cu ora 00:00 – ora României și le va pune față în față pe Houston Rockets și Minnesota Timberwolve. Nici una dintre cele două trupe nu are absențe notabile în lot, gazdele […] The post NBA – Noapte plină de baschet de TOP, din Texas până în Portland! appeared first on Cancan.ro.