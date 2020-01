Ministrul de Interne, la Antena 3: Anumiți lideri din Poliție creează diversiuni

12:20

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 12 IANUARIE 2020; dupa eclipsa de Luna plina in Rac de vineri, dupa revenirea rebelului Uranus in miscare directa ieri, iata ca cel mai fierbinte weekend din an din punct de vedere astrologic nu se incheie fara ultima reprezentatie : marii grei Saturn si Pluto se reintalnesc in conjunctie in Capricorn asa cum nu au mai facut-o de 500 ani in aceasta zodie!