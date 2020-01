Dosar penal după ce un bărbat ar fi folosit puşca pe un drum din Braşov

12:20

„Tocmai asta nu am înţeles nici eu (de ce purtătorul de cuvânt al Poliţiei Maramureş a prezentat că autorul a împuşcat legal câinele, n.r.). Acel comunicat era de la IPJ Maramureş. (...) Asta a fost în prima fază. După ce am citit postarea eu am fost indignat ca om, ca iubitor de animale şi prin prisma nu cred că avea voie să tragă pe şosea sau aproape de case, conform legii armelor şi muniţiilor. Că el este pazni de vânătoare şi are în atribuţii, e un aspect care ţine de legea vânătorii”, a dec...