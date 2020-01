Mihai Rotaru face personal anunțul: Corneliu Papură e noul antrenor principal al CS Universitatea Craiova!

13:30

FCSB a plecat azi spre cantonamentul din Marbella, Spania, fără vârful francez Harlem Gnohere (31 de ani), care vă părăsi echipa în această iarnă.Gigi Becali a dezvăluit pentru GSP.RO că are două oferte pentru Gnohere și că vrea 2 milioane de euro pentru a se despărți de golgeterul francez.„Gnohere nu merge în cantonament pentru că va pleca 100%. Am două oferte pentru el. Să vedem care se concretizează. Vreau 2 milioane de euro. Am o ofertă din zona arabă. ...