Oana Roman supărată pe Florin Pastramă, în urma unor glume inadecvate. „Glumele astea de maidan ale domnului sunt de mult expirate!”

Bărbatul care și-a ucis soția, director de îngrijiri medicale la Spitalul din Piatra Neamț, nu a putut fi audiat, din cauza stării psihice precare, după ce a conștientizat fapta comisă. Procurorii iau în calcul premeditarea, deoarece el a mers de acasă la spital cu cuțitul în sacoșă. Procurorul Stelian Olteanu, de la Parchetul de pe […]