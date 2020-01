Andreea Mantea, interviu savuros cu David și iubita lui! Ce răspuns i-a dat fiul vedetei Kanal D când l-a întrebat de ce o iubește pe Ana

19:50

Doi voluntari ai unei asociații din Maramureș povestesc cum au fost martorii unei scene îngrozitoare, la cinci kilometri de Borșa, când un câine a fost împușcat mortal de o persoană aflată într-o mașină de culoare roșie. Reprezentanții Asociației Anima Pro Terra au postat, sâmbătă, pe pagina de Facebook, că doi voluntari și copilul lor au […] The post Caz șocant în Maramureș! Un câine a fost împușcat în fața unui copil de 6 ani appeared first on Cancan.ro.