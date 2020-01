Părţile combatante din Libia se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului

13:00

Principalele evenimente din săptămâna 13 - 19 ianuarie:*** Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii se vor întoarce luni la cursuri după vacanţa de iarnă.Semestrul al doilea se va desfăşura în perioada 13 ianuarie - 12 iunie 2020.Pe 29 mai 2020 se vor încheia cursurile pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, iar pe 5 iunie pentru clasa a VIII-a.*** Candidaţii selectaţi pentru numirea în funcţii de conducere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism vor susţine interviurile cu ministrul Justiţiei în perioada 14-17 ianuarie.Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public pe 21 ianuarie.Opt persoane s-au înscris în cursa pentru numirea procurorului şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a informat Ministerul Justiţiei. Potrivit sursei citate, aceştia sunt: Ionel Corbu, Florin-Daniel Căşuneanu, Gabriela Scutea, Laura Oprean, Pompiliu - Marian Drilea - Marga, Daniel Horodniceanu, Sorin Săndel Vasilache, Răzvan Horaţiu Radu.Cinci persoane şi-au depus candidatura pentru numirea procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a informat Ministerul Justiţiei. Potrivit sursei citate, aceştia sunt: Teodor Niţă, Ioana Bogdana Albani, Elena-Giorgiana Hosu, Viorel Badea şi Daniel Horodniceanu.Cinci persoane şi-au depus candidatura pentru numirea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a informat Ministerul Justiţiei. Potrivit sursei citate, aceştia sunt: Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu, Ionuţ Botnaru, Nistor Călin.*** Instanţa supremă urmează să judece marţi cererea de recurs în casaţie - cale extraordinară de atac - introdusă de fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea, prin care acesta solicită rejudecarea dosarului angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare.Pe 10 decembrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins cererea depusă de Dragnea de anulare a condamnării în acest dosar. Judecătorii au respins şi contestaţiile în anulare depuse de alţi doi inculpaţi din dosar, Floarea Alesu - fost director al DGASPC Teleorman şi Olguţa Şefu - fost director executiv adjunct. Decizia este definitivă.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în acest dosar pe 27 mai 2019, el executând pedeapsa la Penitenciarul Rahova.*** Raportul Corpului de control al Ministerului Culturii privind Biblioteca Naţională a României ar urma să fie încheiat în jurul datei de 15 ianuarie.Verificarea a fost făcută după ce deputatul USR Iulian Bulai a scris pe Facebook că Sala Atrium a Bibliotecii Naţionale, în care a fost organizată petrecerea de Revelion, a rămas "plină de mizerie, vandalizată"."Pentru că are mai multe componente, am luat decizia de a extinde perioada de control, de la 16 decembrie până la 1 ianuarie, pentru că am avut informaţii că au mai avut loc evenimente nocturne şi în a doua parte a lunii decembrie şi, de aceea, vreau să verific aceste informaţii. (...) Mi-au promis (Corpul de control - n.r.) că vor acţiona cu mai multă celeritate, astfel încât, după data de 15 ianuarie, aşa cum am promis, să pot face public raportul acestui control", a precizat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.Potrivit ministrului, scopul acestui control nu este acela de a interzice manifestările la bibliotecă, ci ca acestea "să se încadreze în parametrii evenimentelor culturale".*** Cea de a V-a ediţie a Galei Premiilor Administraţiei Fondului Cultural Naţional 2019 se va desfăşura marţi, în ajunul Zilei Culturii Naţionale.Potrivit AFCN, organizat în parteneriat cu Institutul Francez din România, evenimentul va avea loc, începând cu ora 19,00, la Sala "Elvire Popesco".Juriul care a decis nominalizaţii ediţiei este compus din Mihaela Cîrjan - Asociaţia Actorilor Romi/Giuvlipen (Bucureşti), Ovidiu Daneş - Fundaţia Dala (Sibiu/Bucureşti), Mara Mărăcinescu - Asociaţia Punctart (Bucureşti), Timotei Nădăşan (Cluj-Napoca), Alina Negru - Asociaţia REcult (Timişoara), Ozana Nicolau - Asociaţia Art Revolution (Bucureşti), Laura Orlescu - One World Romania (Bucureşti) şi Dumitru Rusu - Asociaţia Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană (Bucureşti).*** Marţi va avea loc prima consultare dintre noul Board al Copiilor şi Avocatul Copilului.Cu această ocazie, va fi semnat un Memorandum de Înţelegere între Avocatul Poporului şi Reprezentanţa UNICEF în România, pentru perioada 2020 - 2022.Evenimentul va fi urmat de o conferinţă de presă la care vor participa membrii Boardului Copiilor din România, Avocatul Poporului, Renate Weber, adjunctul Avocatului Poporului pentru domeniul apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Avocatul Copilului, Ioan Gânfălean, precum şi reprezentantul UNICEF în România, Pieter Bult.*** Miercuri este Ziua Culturii Naţionale, iar Academia Română va organiza cu acest prilej sesiunea festivă "Sincroniile europene ale culturii române".Evenimentul se va desfăşura în Sala Mare a Ateneului Român începând cu ora 11,00 şi va fi moderat de Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.Conform unui comunicat transmis AGERPRES, preşedintele Klaus Iohannis va transmite un cuvânt de salut, iar în debutul evenimentului vor rosti mesaje Patriarhul Daniel, Monica Anisie - ministrul Educaţiei şi Bogdan Gheorghiu - ministrul Culturii.Academicianul Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi literatură, va susţine prelegerea intitulată "Naţionali cu faţa spre universalitate", academicianul Nicolae Breban va vorbi despre "Existenţa prin cultură", iar academicianul Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al forului, "Despre o sincronie europeană a vechii culturi româneşti".Manifestarea se va încheia cu un moment eminescian susţinut de actorul Dorel Vişan.În foaierul Ateneului Român va fi organizată expoziţia foto-documentară "Eminescu 170", realizată de Primăria Municipiului Bucureşti prin Muzeul Naţional al Literaturii Române, şi vor fi prezentate trei colecţii de carte ale Academiei Române: "Civilizaţia românească", "Basarabica" şi "Izvoare privind istoria românilor" - Seria "Hurmuzaki".Sesiunea festivă din 15 ianuarie este organizată de Academia Română în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Filarmonica Română şi Muzeul Naţional al Literaturii Române, sub egida Primăriei Municipiului Bucureşti.*** Peste 40 de artişti români vând diverse creaţii într-o licitaţie ce are loc pe Facebook până miercuri, pentru a strânge fonduri în beneficiul a patru organizaţii care luptă împotriva incendiilor din Australia sau care au ca scop îngrijirea victimelor acestor incendii.Evenimentul, denumit pe platforma de socializare "Artiştii români alături de Australia", se desfăşoară până pe 15 ianuarie, ora 21,30.Obiectele puse la dispoziţie - tricouri, tablouri, CD-uri, cărţi - pot fi licitate pe pagina de Facebook prin donaţie directă către patru organizaţii australiene: Country Fire Authority, Red Cross Australia, Koalas in care Inc., Wild 2 Free Kangaroo Sanctuary Inc."Noi, artişti români, ne-am strâns în spaţiul virtual pentru a vă propune un schimb: creaţiile noastre pot fi ale voastre printr-un sistem simplu de licitaţie cu donaţie directă către unul din conturile de mai jos, aparţinând câtorva asociaţii de voluntari şi departamente de Pompieri din Australia", arată organizatorii pe pagina evenimentului.La postarea obiectului, fiecare artist anunţă suma de la care porneşte licitaţia. Cei interesaţi anunţă printr-un comentariu suma pe care doresc să o doneze. La finalul licitaţiei, câştigătorii vor plăti direct în conturile respectivelor organizaţii, publicate pe pagina de Facebook. Dovada donaţiei va fi făcută printr-un "print screen", prezentat artistului care a scos la vânzare obiectul. AGERPRES/(autor: Mihai Simionescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)