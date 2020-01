Alba: Incendiu cu pericol de explozie la o hală din Sebeş

18:00

Preşedintele american Donald Trump i-a atenţionat din nou duminică pe liderii iranieni, cerându-le să nu îi ucidă pe protestatarii care îşi manifestă indignarea pe străzile din Teheran după prăbuşirea avionului ucrainean, relatează AFP."Către liderii din Iran - Nu vă ucideţi protestatarii!", a postat pe Twitter, într-un avertisment scris cu litere mari, liderul de la Casa Albă. To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020 "Mii de persoane au fost deja ucise sau închise de către voi. Lumea vă priveşte. Şi, mai important, SUA vă privesc", a adăugat el, reluând un avertisment transmis sâmbătă, când a atenţionat regimul islamic că "nu poate exista un nou masacru asupra unor manifestanţi paşnici".Trump face referire la manifestaţiile care au izbucnit la mijlocul lunii noiembrie în Iran şi care au făcut peste 300 de morţi, conform organizaţiei neguvernamentale Amnesty International."Daţi drumul la internet şi lăsaţi reporterii să circule liber. Nu vă mai ucideţi marele popor iranian", a mai scris duminică Trump.Poliţia iraniană a dispersat sâmbătă adunări ale studenţilor în capitala iraniană, organizate în memoria celor 176 de victime moarte în distrugerea unui avion de linie, doborât miercuri "din eroare" de către armată.Atenţionarea preşedintelui american survine într-un context extrem de tensionat între SUA şi Iran, marcat de o escaladare după eliminarea de către americani, la 3 ianuarie, a puternicului general Qassem Soleimani.Miercuri, forţele armate iraniene au lansat rachete asupra unor baze care găzduiesc soldaţi americani în Irak, fără a face victime.În ciuda tensiunilor, Trump este în continuare dispus să discute cu Iran "fără nicio condiţie prealabilă", a declarat duminică secretarul american al Apărării, Mark Esper.SUA sunt pregătite să discute cu Iran "o nouă cale, o nouă serie de măsuri care să facă din Iran o ţară mai normală", a explicat şeful Pentagonului la postul de televiziune CBS. AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Gabriela Badea)