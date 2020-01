CRISTINA ȚOPESCU A MURIT. Cunoscuta vedetă TV avea doar 59 de ani - BIOGRAFIE

CRISTINA ȚOPESCU A MURIT. Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania). Dupa absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina a dat meditatii, a fost corector la "Contemporanul" si...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3