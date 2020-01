Noul iubit al Dianei i-a “adoptat” pe copiii celebrului prezentator de la Antenă!

16:30

Trei imigranți au terorizat călătorii din trenul Timișoara – Baia Mare. Tinerii au încercat să fure bunurile călătorilor. Cei trei libieni ar fi fost urcaţi în tren de către Poliţia de Frontieră, trimişi către un centru de azil din Maramureş şi lăsaţi în grija controlorilor şi a şefului de tren. Însă, la un moment dat, […] The post Trei imigranți au terorizat călătorii din trenul Timișoara – Baia Mare appeared first on Cancan.ro.