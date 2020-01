Cristina Țopescu a murit. Interviul care l-a cutremurat pe Cristian Țopescu: ”M-ai iertat?” VIDEO

18:00

Probleme pentru Alina Pușcaș! Prezentatoarea TV nu se poate muta în noua casă. Familia Alinei Pușcaș s-a mărit, iar prezentatoarea TV și soțul ei au decis că este timpul să se mute într-o casă mai spațioasă. Numai că… planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din…târg. Vedeta Antenei 1 întâmpină dificultăți cu obținerea actelor […] The post Probleme pentru Alina Pușcaș! Prezentatoarea TV nu se poate muta în noua casă appeared first on Cancan.ro.