Mike Pompeo, ''indignat'' de atacul cu rachete asupra unei baze irakiene care găzduieşte militari americani

Rapperul Dave şi cantautorul scoţian Lewis Capaldi sunt principalii favoriţi ai galei industriei muzicale britanice, BRIT Awards, ce va avea loc luna viitoare, fiecare dintre ei fiind nominalizat la câte 4 categorii, transmit duminică BBC şi Reuters.Cei doi au fost nominalizaţi la aceleaşi patru categorii: cel mai bun artist, cel mai bun nou artist, cel mai bun single şi albumul anului.Solistul scoţian, admirat pentru baladele sale şi rapper-ul Dave, adeptul unui stil incisiv, "made in Streatham" sunt consideraţi marii favoriţi ai galei ce va avea loc la Londra luna viitoare. Stormzy şi Mabel completează careul de aşi al favoriţilor cu câte trei nominalizări fiecare. Dave este însă considerat marele favorit la categoria celor mai bune albume, după ce LP-ul său de debut, "Psychodrama" a câştigat şi premiul Mercury. Albumul său este o reflecţie asupra condiţiei tinerilor de culoare din Marea Britanie şi este conceput ca o şedinţă de terapie la psihiatru. În piesele de pe acest album Dave abordează subiecte precum absenţa tatălui din viaţa sa, relaţia cu fratele său care este condamnat la închisoare, violenţa domestică şi presiunea de a avea succes ca muzician. Lewis Capaldi este la rândul său favorit la această categorie. Albumul său de debut, "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", a fost cel mai bine vândut LP britanic din 2019, în special datorită baladei "Someone You Loved". Marea surpriză a viitoarei ediţii BRIT Awards este că Ed Sheeran nu a primit decât o singură nominalizare, la categoria cel mai bun single şi chiar şi această nominalizare este împărţită cu Justin Bieber alături de care cântă în duet piesa "I Don't Care". De şase ori câştigător al premiilor industriei muzicale britanice, Sheeran vine după un an de succes în care a lansat unul dintre cele mai bune albume ale sale, "No. 6 Collaborations Project", un album de colaborări cu diferiţi muzicieni ce a rămas timp de 5 săptămâni pe prima poziţie în clasamentele muzicale britanice şi a înregistrat vânzări de 568.000 de unităţi.Ceremonia de anul acesta va fi organizată la celebra sală de evenimente O2 Arena, din Londra, la data de 18 februarie şi va fi prezentată de Jack Whitehall.Lista completă a nominalizărilor BRIT Awards 2020:- Cel mai bun album - Stormzy ("Heavy Is The Head"), Michael Kiwanuka ("Kiwanuka"), Lewis Capaldi ("Divinely Uninspired To A Hellish Extent"), Dave ("Psychodrama"), Harry Styles ("Fine Line")- Cea mai bună solistă britanică - Mabel, Freya Ridings, FKA Twigs, Charli XCX, Mahalia- Cel mai bun solist britanic - Harry Styles, Lewis Capaldi, Dave, Michael Kiwanuka, Stormzy- Cea mai bună formaţia britanică - Coldplay, Foals, Bring Me The Horizon, D-Block Europe, Bastille- Cel mai bun artist la debut - Aitch, Lewis Capaldi, Dave, Mabel, Sam Fender- Cea mai bună piesă - Ed Sheeran & Justin Bieber - "I Don't Care", Mabel - "Don't Call Me Up", Calvin Harris ft Rag 'N' Bone Man - "Giant", Dave ft Burna Boy - "Location", Mark Ronson ft Miley Cyrus - "Nothing Breaks Like A Heart", AJ Tracey - "Ladbroke Grove", Lewis Capaldi - "Someone You Loved", Tom Walker - "Just You And I", Sam Smith ft Normani - "Dancing With A Stranger", Stormzy - "Vossi Bop"- Cea mai bună solistă internaţională - Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello, Lana Del Rey, Lizzo- Cel mai bun solist internaţional - Bruce Springsteen, Burna Boy, Tyler, The Creator, Dermot Kennedy, Post Malone- Premiul pentru starurile noului val (Rising star award) - Celeste - Winner, Joy Crookes, Beabadoobee.