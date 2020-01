Prietena Cristinei Ţopescu, mesaj de ultimă oră: Cris nu s-a sinucis! Vă rog să fiţi jurnalişti adevăraţi, nu hiene! Nu vă aşteptaţi la picanterii şi mizerii!

08:20

Potrivit meteorologilor, în judeţele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Bacău, Galaţi, Vrancea şi Vaslui se va semnala, până la ora 10.00, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Totodată, în judeţele Alba, Covasna, Braşov, Olt, Dolj, Teleorman, Covasna, Mureş, Harghita, Sibiu, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Timiş şi Hunedoara se anunţă până la ora 9.00 ceaţă ce determină reducerea vizibilăţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, dar şi depune...