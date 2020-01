Dezvăluire cutremurătoare despre Cristina Țopescu. Greșeala medicală care i-a distrus viața

23:20

Cristina Țopescu avea să dezvăluie, în urmă cu 15 ani, cum a încercat să fugă din țară, în septembrie 1989, pentru a se alătura mamei ei, aflată în Germania. Mărturia Cristinei a fost tulburătoare. A avut de suferit. „Familia Topescu incepuse asadar sa aiba oarece probleme: telefoane ascultate, se pare chiar microfoane pe ici, pe […]