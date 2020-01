Al treilea sezon „Westworld” va avea premiera la jumătatea lunii martie

09:20

Femeia care ar fi sunat la 112 să anunțe că nu mai știe nimic de Cristina Țopescu a avut un mesaj cutremurător, postat chiar pe pagina de Facebook a jurnalistei, pe care susține că ar administra-o. "Cris nu s-a sinucis", spune tânăra care explică felul în care au decurs lucrurile și ce anume i-a dat de gândit. "Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă", mai spune femeia.