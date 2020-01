Cutremurător! Ce a apărut în această dimineață pe pagina de Facebook a Cristinei Țopescu

00:20

Iuliana Marciuc, prima reacție după ce a aflat că jurnalista Cristina Țopescu a murit. "M-am grăbit să mă uit pe Facebook, pentru că eram prietenă cu Cristina Țopescu și am văzut ultima ei postare din 26 decembrie 2019. Eu nu pot să spun că în ultima perioadă am fost prietenă cu Cristina. Mă întreb unde […]