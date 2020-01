Ce salariu încasa, de fapt, Cristina Țopescu la Ministerul Sănătăți. Primea și îndemnziație de hrană

09:10

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în apartamentul ei, după trei săptămâni în care nu a mai fost văzută de nimeni și nu a răspuns la telefon. Care să fie însă cauza decesului îndrăgitei prezentatoare TV?! O ipoteză de-a dreptul cutremurătoare pare a fi sinuciderea. Asta pentru că, potrivit apropiaților, Cristina Țopescu suferea de depresie.