Thailanda: În urma criticilor, regele a dispus măsuri pentru ca trecerea coloanei sale să nu mai paralizeze traficul

14:10

Federaţiile de canotaj, handbal şi atletism primesc cele mai mari finanţări în anul olimpic 2020 de la Ministerul Tineretului şi Sportului dintre cele 63 de structuri sportive eligibile, conform repartizării anunţate, luni, de ministrul Ionuţ Stroe într-o conferinţă de presă.Ca urmare a numărului mare de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar şi a rezultatelor înregistrate în 2019, Federaţia Română de Canotaj primeşte cea mai mare sumă, mai exact 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai puţin faţă de anul trecut. Următoarea în clasamentul finanţărilor de la bugetul de stat este Federaţia Română de Handbal, cu 7.850.000 de lei, faţă de 10.000.000 lei în 2019, iar pe poziţia a treia se află Federaţia Română de Atletism - 7.000.000 de lei, în scădere faţă de 8.500.000 de lei în 2019.În total, suma cu care Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează federaţiile sportive în 2020 este de 132.200.000 de lei, în condiţiile în care asociaţiile naţionale au primit în anul precedent 132.267.000 de lei. Bugetul total al MTS pentru anul 2020 este de 570.507.000 lei.Separat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) va fi finanţat de la bugetul de stat în anul olimpic 2020 cu suma de 69.600.000 de lei, faţă de 69.025.000 în anul 2019.Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, luni, că bugetul împărţit federaţiilor va fi completat în luna septembrie cu banii din taxele pe alcool şi tutun."Este un an de o importanţă majoră pentru sportul românesc, dar am încredere că vom pune bazele unei relansări pe termen lung a sportului. Am încercat pe final de an să întregim bugetul activităţii destinat sportului. Într-un context bugetar extrem de dificil, pentru că se încearcă a se acoperi multe găuri lăsate de fosta guvernare, am reuşit să obţinem pentru MTS un buget sensibil egal cu cel din 2019. Bugetul iniţial este de 132.200.000 de lei din care am reţinut 10%, conform legii finanţelor publice, până la rectificarea bugetară. Iar aceşti bani vor fi alocaţi ulterior. În plus, am reuşit să readucem sportului banii rezultaţi din taxele pe alcool şi tutun, care vor completa din luna septembrie bugetul existent", a afirmat ministrul."În anii precedenţi au existat dezechilibre în împărţirea banilor la nivelul federaţiilor. Iar în execuţia bugetară de anul trecut se vede clar că unele federaţii nu au avut suficienţi bani pentru a încheia anul, iar altele au returnat bani în luna decembrie. Din acest lucru am învăţat, iar noi credem că anul acesta nu se va mai întâmpla o asemenea situaţie. Comisia care a analizat cererile de finanţare a funcţionat după nişte criterii clare şi bine definite, existente în metodologia MTS. Nu a existat niciun fel de parti-pris şi nu vreau să aud cât timp sunt eu aici de împărţirea subiectivă a banilor. Vă asigur că tot ce s-a lucrat este şi va fi transparent. Mi-aş fi dorit o reformă privind finanţarea federaţiilor, iar anul acesta vom lucra la o cu totul altă filosofie. Dar am preluat mandatul fix când MTS era în plin proces de construcţie bugetară. Iar apoi m-am gândit că o intervenţie abruptă în finanţare în contextul anului olimpic ar fi putut pe undeva să perturbe planurile şi aşteptările federaţiilor pe anul 2020. Astfel ne-am găsit în situaţia de a eficientiza un proces deja existent, după care sportul românesc şi-a făcut planul pentru anul 2020", a spus adăugat Stroe.Ministerul Tineretului şi Sportului a declarat eligibile 63 de federaţii sportive naţionale din cele 68 care au depus cerere de finanţare pentru anul 2020. Comisia de evaluare din cadrul MTS care a analizat solicitările a stabilit că federaţiile de tenis, aikido, go, hochei pe iarbă şi pescuit sportiv nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru finanţare în 2020.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)