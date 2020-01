Unde va fi înmormântată Cristina Țopescu? Se va odihni lângă tatăl ei, Cristian Țopescu

11:40

Cristina Țopescu s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani. A fost găsită moartă în casa sa din Tunari, duminică seara. Lângă ea se aflau singurele ființe pe care le iubea și de care a avut o grijă deosebită. Este vorba de câinii ei la care ținea foarte mult. Înaite să moară, Cristina […]