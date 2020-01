Rugby: Alin Petrache, despre bugetul de la MTS - Sunt oscilaţii prea mari, nu poţi să faci o strategie

17:10

Filmul sud-coreean "Parasite" se numără printre producţiile nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, categorie la care au mai fost nominalizate producţii precum "The Irishman" şi "Joker".La categoria regină a premiilor Oscar, cea dedicată celui mai bun film, au fost nominalizate 9 filme. "Joker", "The Irishman" şi "Parasite" sunt însoţite în această categorie de producţiile "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Little Women", "Marriage Story", "1917" şi "Once Upon A Time... in Hollywood".Marele favorit al galei din acest an se anunţă filmul "Joker" care a primit 11 nominalizări, urmat de "The Irishman", "1917" şi "Once Upon a Time... in Hollywood" cu câte 10 nominalizări.La categoria rezervată regizorilor au fost nominalizaţi Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") şi Bong Joon-ho ("Parasite").Joaquin Phoenix, strălucitor în "Joker", porneşte favorit la categoria rezervată actorilor în roluri principale. La această categorie au mai fost nominalizaţi Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story") şi Jonathan Pryce ("The Two Popes").Cynthia Erivo ("Harriet"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell"), Scarlett Johansson ("Marriage Story") şi Renee Zellweger ("Judy") îşi vor disputa Oscarul pentru cea mai bună interpretare feminină.Cea de-a 92-a ceremonie de acordare a premiilor Academiei americane de Film va avea loc la 10 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: The Academy/Facebook.com