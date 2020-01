Rona Hartner, în doliu. Mesajul dureros al vedetei: “Cel mai rău îmi pare că nu…”

12:50

Astăzi vor avea loc meciurile din cadrul Grupelor A, C si E de la Campionatul European de Handbal Masculin. Din Grupa A, Croația este calificată matematic în faza următoare a competiției. Croații vor întâlni astăzi selecționata Serbiei într-un duel fără miză programat pentru ora 21:30. În schimb, de la 19:15, va avea loc confruntarea Muntenegru […] The post Handbal – AZI, meciuri din cadrul grupelor A, C și E de la Campionatul European! appeared first on Cancan.ro.