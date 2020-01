ALDE nu susţine asumarea răspunderii Guvernului pe desfiinţarea SIIJ

16:50

Potrivit Antena1, vedeta a dezvăluit, în cadrul unui interviu pe care l-a avut în urmă cu doi ani, că şi-a dorit să fie corespondent de război. „Mi-am dorit - şi nu mai am nicio şansă să îmi îndeplinesc această dorinţă – să fiu corespondent de război. Nu am fost lăsată. Mi-am dorit foarte mult, voiam mai multă adrenalină", a spus ea.