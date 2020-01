Simona Halep, înainte de debutul în noul sezon: „Nu sunt foarte relaxată, să fiu sinceră”

21:10

De dragul soției sale, Mircea Radu a renunțat la confortul căminului conjugal din București pentru a o lua de la zero la Piatra Neamț. Despre schimbarea survenită, familie și proiectele profesionale pentru care face naveta în Capitală, am stat de vorbă cu prezentatorul emisiunii „Down the road. Aventura” (TVR 1). Libertatea: Mircea, de la sfârșitul […]