Emoționant! Ce planuri și-a făcut Cristina Țopescu pentru 2020. Declarațiile unei vecine schimbă total ancheta morții

15:50

Un groaznic accident s-a produs, duminică seară, pe pasajul suprateran din centrul Craiovei. O mașină în care se aflau trei persoane s-a izbit violent de un stâlp. O tânără de 25 de ani a decedat în urma impactului. Accidentul a fost transmis live pe Facebook de una dintre pasagerele mașinii. Ca o ironie a sorții, […]