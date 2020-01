Ministerul Justiţiei începe interviurile cu candidaţii la şefia Parchetului General

00:10

România se află în prezent în situaţia în care aşteaptă verdictul în privinţa poluării din Bucureşti, ceea ce înseamnă o amendă cuprinsă între 100.000 şi 400.000 de euro până va reuşi să ajungă să aibă zile fără depăşiri, a anunţat, luni seara, la Digi 24, ministrul Mediului, Costel Alexe."Din păcate, în ultimii ani, poluarea aerului în Bucureşti a fost din ce în ce mai mare şi mai alarmantă de la an la an. Deşi aveam la Bucureşti un plan de măsuri, el nu este implementat aşa cum ar trebui. Dacă ar fi implementat aşa cum ar trebui, nu mai aveam atât de multe zile cu valori ridicate sau depăşiri în fiecare an. Primăria Capitalei, având în vedere că este astăzi în procedură de contencios cu Comisia Europeană şi din păcate nu a reuşit ani la rând să convingă Comisia că situaţia se îmbunătăţeşte, suntem astăzi în situaţia în care doar aşteptăm verdictul. Nici măcar nu am mai dat voie României să se apere în faţa Comisiei Europene, aşteptăm din moment în moment verdictul, care va însemna pentru România o amendă de între 100.000 şi 400.000 de euro până vom reuşi să ajungem să avem zile fără depăşiri", a precizat Alexe.El a subliniat că în prezent România se află, în relaţia cu Comisia Europeană, în procedura de infringement pe cele trei oraşe, Bucureşti, Braşov şi Iaşi."Le-am anunţat instituţional (administraţiile celor trei oraşe - n. r.) că le-am invitat pe data de 20 ianuarie la minister să discutăm despre ceea ce ar trebui să facă, pentru că Ministerul Mediului este cel care poartă corespondenţa cu CE. Braşov, Iaşi şi Bucureşti, din păcate Bucureşti fiind în această procedură de contencios", a spus Alexe.În opinia ministrului, "este alarmant să avem atât de multe zile cu depăşiri în Capitală"."Dacă în 2013 discutam de 24 de zile cu depăşiri la staţia care monitorizează traficul la Cercul Militar, în 2018 am avut la aceaşi staţie 70 de zile cu depăşiri. Adică, bucureştenii, din cele 365 de zile ale unui an, într-una din cinci zile respiră aer poluat, mai mult decât ar trebui. Una din cinci zile ale unui an sunt zile cu depăşiri peste cât este în mod normal permis: 50 de micrograme şi 20 de micrograme de PM10 sau PM2,5. (...) iar acest prag de alertă, o spune Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în Bucureşti a ajuns să fie foarte mare pe parcursul unui întreg an", a adăugat ministrul Mediului.Întrebat despre modul în care s-ar putea ieşi din această situaţie, el a subliniat că administraţiile publice locale ar trebui "să-şi facă treaba astfel încât să ajungem în situaţia în care şi CE să vadă că de la an numărul zilelor cu depăşiri ridicate scade şi nu creşte"."Direcţia este una singură. Toate aceste planuri de măsuri ar trebui implementate de către administraţiile publice locale, de către PMB în Bucureşti, Braşov şi Iaşi să-şi facă treaba, astfel încât să ajungem în situaţia în care şi Comisia să vadă că de la an la numărul zilelor cu depăşiri ridicate scade şi nu creşte", a mai spus şeful de la Mediu.Legat de plângerea penală pregătită de primarul Capitalei, Gabriela Firea, împotriva ministrului Mediului pentru că ar fi indus panică în rândul populaţiei prin afirmaţia că în Bucureşti ''se respiră otravă'', Alexe a spus că aceasta "nici nu-i însănătoşeşte, nici nu-i protejează pe bucureşteni de aerul poluat din Capitală".