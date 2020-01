Dan Negru îl face praf pe Abi Talent: „Zic să ne bucurăm de Abi..”

23:00

Potrivit ISU Arad, 24 de elevi de la Liceul German au ajuns până luni seara la Spitalul Județean, dintre care șase au fost internați. Prefectul județului a convocat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. ISU Arad a anunțat că 24 de copii care învață la Liceul German au ajuns la Spitalul Județean de Urgență după […]