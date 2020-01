Şefii şi acţionarii Telekom România merg la premierul Orban o dată pe lună: noua întâlnire, marţi 14 ianuarie la ora 12,00

08:40

Valoarea Bitcoin a urcat în primele zile ale anului 2020, dar nu a reuşit să genereze câştiguri semnificative, dezamăgindu-i astfel pe traderi şi investitori. Totuşi, chainlink, o criptomonedă din top 20 care se tranzacţionează sub numele de „link”, cu o capitalizare de piaţă de 800 de milioane de dolari, a crescut deja cu 25% în 2020, ajungând astfel la o creştere an la an de 500%. Preţul Chainlink a atins un maximum de de 4,55 de dolari, în creştere cu 1800% de la începutul lui 2019. Creşterea...