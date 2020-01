Calendarul vacanțelor pentru elevi în 2020. Următoarea vacanță va avea loc în aprilie

09:40

Pe grupul de Facebook “Ești din Iași”, o tânără pe nume Raluca a povestit ce a pățit după ce a comandat mâncare pe internet. Când a deschis ușa, a rămas fără cuvinte! Tânăra a rămas impresionată când a văzut că doi bătrâni au fost cei care i-au adus comanda, motiv pentru care a ținut să […] The post Ce a pățit o Raluca din Iași după ce a comandat mâncare pe internet. Când a deschis ușa, a rămas fără cuvinte appeared first on Cancan.ro.