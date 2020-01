Roxana Stroe, numită preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului

12:40

Sunt oficial 8000 de conaţionali care locuiesc fie în Bratislava, fie în celelalte oraşe ale Slovaciei, dar numărul lor este într-o continuă creştere, de la an la an. Românii lucrează în aproape toate domeniile, îi întâlneşti şi în construcţii, şi în IT. Mulţi dintre ei sunt şi patroni, respectabili oameni de afaceri care s-au integrat perfect în comunitatea slovacă. Unii şi-au deschis restaurante şi baruri, alţii au firme de transport sau realizează profit din afaceri imobiliare. Spre deosebire...